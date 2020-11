Messi tuona: “Sono stufo di essere sempre io il problema al Barcellona”

Lionel Messi ha parlato per la prima volta dopo lo scorso 4 settembre, giorno in cui annunciò la sua permanenza al Barcellona. Molto polemico il suo tono, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni dell’ex agente di Griezmann che la settimana scorsa, a France Football, aveva affermato che l’argentino controlli tutto al Barça.

Secondo quanto riporta Il Mundo Deportivo Messi ha sbottato così: “Sono stanco di essere sempre io il problema di tutto al Barcellona”.

Foto: Twitter Barcellona