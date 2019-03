Messi torna in Nazionale dopo 7 mesi: l’Argentina lo celebra con un video da brividi

Leo Messi torna in Nazionale. La Pulce, a distanza di sette mesi dalla seconda pausa, dopo il disastroso al Mondiale in Russia, ha accettato la chiamata del ct Scaloni. La federazione albiceleste ha comunicato il ritorno della sua stella su Twitter con un video da brividi. Da Papa Francesco ad Astor Piazzolla, da Jorge Luis Borges a Juan Manuel Fangio, da Gabriela Sabatini a Manu Ginobili: Leo Messi accostato a ben 10 grandi della storia d’Argentina nel video della Selecciòn che celebra il fuoriclasse del Barcellona in occasione del suo ritorno nell’Albiceleste.

Foto: futbolabilceleste