Messi torna al Camp Nou: “Non vedo l’ora di giocare di nuovo qui!”

La ripresa della Liga si avvicina sempre di più e anche Lionel Messi non vede l’ora di tornare in campo. Infatti, la stella del Barcellona ha posato al Campo Nou per poi postare uno scatto su Instagram, accompagnato da una didascalia in cui esprime tutta la sua gioia per la ripresa: “Quanto mi è mancato … non vedo l’ora di giocare di nuovo qui!”

https://www.instagram.com/p/CBGCJMtCj_d/?utm_source=ig_web_copy_link

Foto: profilo Instagram personale Lionel Messi