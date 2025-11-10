Messi torna al Camp Nou, il messaggio sui social: “Ieri notte sono tornato in un luogo che mi manca con tutta l’anima”

10/11/2025 | 12:13:27

Lionel Messi in ritiro con l’Albiceleste ad Alicante, ha deciso di tornare per una visita al Camp Nou, lo stadio che lo ha consacrato. Queste le sue parole in un post sul suo account Instagram:

“Ieri notte sono tornato in un luogo che mi manca con tutta l’anima. Un luogo dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo. Spero di poterci tornare un giorno, e non solo per salutare come giocatore, come non ho mai potuto fare…”.

Foto: Instagram Messi