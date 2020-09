Messi torna ad allenarsi: oggi prima seduta agli ordini di Koeman

La telenovela Lionel Messi-Barcellona si è conclusa venerdì scorso, con l’annuncio da parte dell’argentino della permanenza in Catalogna per un’altra stagione. E oggi, dopo aver superato il test PCR effettuato ieri, la Pulce svolgerà il suo primo allenamento agli ordini di Ronald Koeman. Come riporta il Mundo Deportivo, la seduta è fissata per le 17:30 ma con l’arrivo del tecnico olandese i calciatori sono tenuti a presentarsi alla Ciutat Esportiva un’ora prima. L’allenamento sarà a porte chiuse, ma ci sarà sicuramente grande attesa per l’arrivo di Messi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona