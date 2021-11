Messi torna ad allenarsi in gruppo: molto probabile la sua presenza contro l’Uruguay

Buone notizia per l’Argentina: Leo Messi si è allenato per l’intera seduta con la squadra. La Pulce, con ogni probabilità, sarà quindi presente nel match clou per la qualificazione a Qatar 2022 contro l’Uruguay. Lo riporta Olè.

FOTO: Twitter Argentina