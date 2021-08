Messi, terminate le visite mediche: domani alle 11 la presentazione

Lionel Messi ha effettuato con successo le visite mediche col Paris Saint-Germain, tenutesi alla clinica American de Neuilly. Ora, resta solo da firmare il contratto. Il fuoriclasse argentino ne siglerà uno biennale, da 40 milioni di euro a stagione. Una pioggia d’oro per cercare di regalare al club francese quella Champions League che sfugge da anni. È tutto pronto, la società parigina ha annunciato la sua presentazione al Parc des Princes per domani alle 11. Il colpo del secolo, come previsto, è a un passo dalla conclusione.

Foto: Twitter Diario Record