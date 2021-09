Messi sulla Copa America: “Quando abbiamo vinto, non potevo crederci. Scaloni ha un grande merito”

Lionel Messi ha ricordato, nel corso di un’intervista a ESPN, la vittoria della Copa America con l’Argentina. Ecco le dichiarazioni del giocatore del PSG: “Quando abbiamo vinto, non potevo crederci. L’ho sognato così tanto che non capivo nemmeno cosa stesse succedendo. Sinceramente mi diverto di più ora a riguardare le foto e i video di quel momento. Ero paralizzato. Avere la consapevolezza di non essere i migliori al mondo è stato un punto di svolta per noi. Ora quello che vogliamo è crescere come squadra. I miei tre figli sono davvero innamorati dell’Albiceleste. Mi ripetono ogni minuto che abbiamo vinto e che siamo campioni. Cantano le canzoni della Nazionale. Mi dicono papà, siamo campioni”.

Poi elogia mister Scaloni: “Ha un grande merito per tutto questo. È stato lui a prendere la nazionale in un momento difficile, ha creduto in noi e piano piano ha costruito. Ha sempre saputo quello che voleva. Si fidava dei giocatori, delle persone nuove, dei giovani, sapeva sempre quello che voleva. Siamo cresciuti poco a poco. Dalla Copa America del 2019 abbiamo fatto un salto, abbiamo iniziato a crescere come nazionale”.

Foto: Instagram Messi