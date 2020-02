Messi su Lautaro: “È molto simile a Suarez, Luis potrebbe aiutarlo ad adattarsi in Spagna”

Lionel Messi, capitano e trascinatore del Barcellona, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo soffermandosi su Lautaro Martinez: “Lautaro somiglia molto a Suarez: usano bene il corpo, difendono la palla, calciano in modo simile. In nazionale ha dimostrato di essere affidabile. Luis ormai ha tanta esperienza, potrebbe aiutare Lautaro ad adattarsi in Spagna, al club e alla Liga, ma sono tutte ipotesi”.

Foto: Barcellona Twitter