Messi: sta tornando il marziano. E supera CR7 nei gol su punizione

Dopo le lamentele di questa estate, con la voglia per la Pulce di evadere da Barcellona, la situazione sembra tornata normale. Tanto che Lionel Messi sta tornando il fuoriclasse che abbiamo sempre ammirato. Due doppiette consecutive contro Granada e Athletic Bilbao, che hanno permesso alla squadra blaugrana di tornare in lotta per la vetta dopo settimane di navigazione nella parte media della classifica.

Che sia il nuovo anno ad aver risvegliato Leo Messi? Il 2021 è partito in modo perfetto per il 10 blaugrana, che solo nel 2016 fece meglio. Con la doppietta al Granada inoltre, Messi si è preso anche la testa della classifica marcatori spagnola superando l’attaccante del Villareal, Gerard Moreno a quota 10. Non solo: con la punizione per lo 0-3, ha superato anche Cristiano Ronaldo nelle reti segnate direttamente su calcio di punizione: 48 a 47. Non è un caso che l’ottimo stato di forma del capitano coincida con la risalita del Barcellona, arrivato al terzo successo consecutivo in campionato che proietta la squadra al terzo posto e con l’attacco di gran lunga migliore de LaLiga.

Foto: Mundo Deportivo