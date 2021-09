Messi sostituito e primi screzi con il Psg. Pochettino “Ho un organico di 35 giocatori, devo fare delle scelte”

Lionel Messi non ha gradito la sostituzione di ieri contro il Lione: era la prima al Parco dei Principi con il Psg e tutto s’aspettava meno che il cambio. Pochettino, invece, al 76′ ha sostituto l’ex Barça per far entrare Hakimi. L’argentino ha mostrato la sua perplessità non stringendo la mano al tecnico.

Al termine della gara, vinta dai parigini grazie a un gol di Icardi, Pochettino ha provato a smorzare la situazione: “La decisione di togliere Messi è per preservarlo da un possibile infortunio. Stanno arrivando partite importanti e dobbiamo proteggerlo. Sono decisioni che prendiamo per la squadra. Tutti sanno che abbiamo tanti grandi giocatori, con 35 uomini rosa, e dobbiamo prendere delle decisioni. A volte può far piacere, altre un po’ meno”.

Foto: Sito PSG