Messi smentisce tutto: “Inter e Newell’s Old Boys? Fake news”

Subito smontate le riflessioni di ieri dell’emittente TNT Sports che avevano semplicemente accostato Leo Messi all’Inter, in modo comunque blando e non troppo convincente. A chiarire qualsiasi dubbio ci ha pensato il fuoriclasse argentino, sul suo profilo Instagram, con un post a dir poco chiaro: “Sono tutte fake news, sia quelle che riguardano l’Inter che le altre sul Newell’s Old Boys. Menomale che nessuno crede a questa emittente”.

Foto: Barcellona Twitter