Messi: “Siamo stati fortunati ad aver vinto tutto al Barcellona e per il modo in cui l’abbiamo fatto”

22/10/2026 | 19:24:58

Lionel Messi è volato da Miami a Oviedo per ricevere il premio Principessa delle Asturie, destinato a persone o istituzioni che si sono distinti in categorie come l’arte, lo sport, le Scienze Sociali e la letteratura. L’argentino, accolto da un bagno di folla nella città spagnola, ha rilasciato un’intervista all’agenzia EFE in cui ha parlato di Barcellona e del rapporto con papà Jorge, scomparso un paio di mesi fa.

Sul periodo in blaugrana: “Siamo stati fortunati ad aver vinto tutto, anche per il modo in cui l’abbiamo fatto, per come ci siamo divertiti a giocare, a vincere, a raggiungere cose importanti, ma soprattutto a come ci siamo goduti la giornata e l’allenamento. Riassumere con poche parole Barcellona è impossibile, fa parte della mia vita. Al Barça B ero già molto vicino alla prima squadra e sapevo già che da un momento all’altro avrei avuto la mia occasione. Quello è stato un passaggio fondamentale della mia carriera”.

Sul papà Jorge: “Per essere onesto, sono molto felice. Mio papà era molto entusiasta del premio. Sapevamo che sarebbe stato difficile essere qui per le partite che avevo, ma lui, prima di andarsene, ha insistito affinché io venissi qui in questi giorni e ricevessi il premio. Questo premio va oltre quello che una persona fa dentro il campo, o quello che ho fatto durante tutta la mia carriera da professionista. La verità è che lui era molto felice di questo riconoscimento, quindi sicuramente sarebbe fiero di me”.

Foto: X UEFA