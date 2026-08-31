Messi si ritira dalla Nazionale argentina: “Ho dato tutto. Ci sono grandi talenti che meritano di giocare”

31/08/2026 | 17:18:23

Con un annuncio a sorpresa sui propri profili social, Leo Messi ha annunciato il ritiro dalla Nazionale argentina dopo più di 20 anni, in cui ha vinto un Mondiale, due Copa America, una Finalissima, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi e primatista per presenze.

La lettera del numero 10: “Dopo tutto questo tempo dalla finale, e dopo averci riflettuto molto, voglio dire a tutti che mi ritiro dalla nazionale…

È stata una decisione che mi ha ferito e che ancora mi fa male nel profondo, ma capisco che questo è il momento giusto.

Giuro che ho sempre dato tutto, non solo in questi ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per portarvi felicità e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio.

Non resta molto tempo, e diversi capitoli stanno volgendo al termine. Questo è uno che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre far parte della nazionale. Ho dato tutto ciò che avevo, e non ho più nulla da dare.

Inoltre, ci sono grandi giovani talenti che stanno arrivando e che meritano di essere qui.

Grazie per tutto l’amore in questi 20 anni. Mi mancherà sentirvi dall’interno. Ora sarò uno di voi, sempre a sostenere dall’esterno, nei momenti buoni e ancora di più in quelli cattivi.

Grazie alla mia famiglia per essere sempre stata lì e per essere stata con me in questo viaggio bello ma difficile. Grazie a ogni allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho avuto la possibilità di condividerlo. Mi porto via ricordi e momenti indimenticabili.

Lascio con pace e orgoglio, sapendo che insieme ai miei compagni vi abbiamo dato momenti che un tempo sognavamo. È stato pazzesco vivere tutto questo con voi. Vi amo!

Grazie Dio per avermi fatto argentino.

Vamos Argentina!

Ho scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, sono ancora più convinto di questa decisione di prima”.

Foto: Instagram Messi