Messi sempre più nella leggenda: 75esimo gol su punizione in carriera, a -3 dal record di Marcelinho Carioca

21/09/2026 | 19:44:48

Grazie alla rete su punizione contro il San Diego FC in MLS, Leo Messi ha tagliato il traguardo delle 75 trasformazioni in carriera. Il record è ancora nelle mani di Marcelinho Carioca, storico giocatore di Flamengo e Corinthians, che ne ha messe a segno 78. In considerazione della scadenza del contratto della Pulce con l’Inter Miami, fissata il 31 dicembre 2028, c’è ampio margine non solo per eguagliare il brasiliano, ma anche per superarlo ed entrare sempre più nella leggenda.

Foto: Instagram Inter Miami