Lionel Messi si è allenato a parte per il secondo giorno consecutivo. La Pulce non è uscito dallo spogliatoio con i compagni, si è presentato da solo subito dopo per svolgere alcuni esercizi senza partecipare al lavoro con l’Argentina. C’è grande attesa per la performance di Messi in Qatar, la sua assenza dovrebbe essere soltanto precauzionale e non mettere in dubbio la partecipazione alla gara di esordio.

Foto: Twitter PSG