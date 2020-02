Messi: “Sarà bello giocare al San Paolo, conosco la follia dei napoletani per il calcio. CR7? Un vero predatore”

Lionel Messi, capitano e trascinatore del Barcellona, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo soffermandosi sulla sfida col Napoli e su Cristiano Ronaldo: “Già molto tempo fa volevo andare al San Paolo e non c’è mai stata l’occasione. Sono molto entusiasta di vedere come sarà, anche se è stato rinnovato. L’esperienza di giocare lì sarà molto bella. Conosco la follia dei napoletani per il calcio, tanti compagni di squadra hanno giocato lì come Lavezzi. Cristiano Ronaldo segna ancora? È normale che Cristiano Ronaldo continui a segnare, è un attaccante predatore, che ama segnare e che gioca sempre per questo. Senza di lui il Real Madrid ha perso molti gol e non solo. Perderlo significa perdere un calciatore che ne segna 50 a stagione, per quanto si possano avere altri grandi giocatori”.

Foto: Liga Twitter