Messi e l’incrocio da brividi con il San Paolo: la Pulce per la prima volta nel regno di Maradona

La suggestione tanto attesa sta per diventare realtà. Leo Messi martedì sera calcherà per la prima volta il prato del San Paolo, lo stadio che fu ai piedi di Maradona. La Pulce, infatti, mai prima d’ora aveva giocato nell’impianto di Fuorigrotta, nel regno del Pibe de Oro, il teatro delle grandi imprese di Diego con la maglia azzurra. In questi anni le due squadre si sono incontrate quattro volte in amichevole (due quest’estate per altrettante vittorie dei catalani, 4-0 e 2-1), ma sarà il primo Napoli-Barcellona ufficiale della storia. Inevitabilmente i riflettori del San Paolo saranno tutti puntati su Messi, reduce da un’incredibile quadripletta rifilata all’Eibar in campionato. La Pulce, dunque, arriva con il morale alle stelle alla sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Un incrocio importante per il proseguo della stagione di entrambe le squadre, ma soprattutto ricco di significati per l’argentino. Lo stesso Messi non ha nascosto le sue emozioni in vista della prima volta al San Paolo: “È da molto tempo che volevo andare a giocare in quello stadio. Alla fine è arrivato questo momento e sono molto entusiasta, sarà un’esperienza molto bella”, ha dichiarato poche settimane fa l’argentino. Napoli aspetta con ansia l’incrocio da brividi con il fenomeno Messi: per Leo e per il popolo azzurro quella di martedì non sarà una partita come le altre.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona