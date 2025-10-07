TOP NEWS
Messi saluta Jordi Alba: “Mi mancherai tantissimo, sarà strano guardare a sinistra e non trovarti”

07/10/2025 | 23:46:08

Il ritiro dal calcio di Jordi Alba ha colpito Lionel Messi, l’argentino ha salutato l’ormai ex compagno di squadra all’Inter Miami con il quale ha vissuto anni felici anche al Barcellona: “Grazie, Jordi. Mi mancherai tantissimo. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, sarà strano guardare alla mia sinistra e non vederti lì… È incredibile quanti assist mi hai dato in tutti questi anni… Chi mi darà quei passaggi indietro adesso?” le parole sui social.
Foto: Instagram Inter Miami