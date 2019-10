Messi rivela: “Il Barça mi ha offerto un contratto a vita, ma ho detto no. Ecco il motivo”

Leo Messi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Metro nella quale la Pulce si è soffermato anche sul suo futuro. L’attaccante argentino del Barça svela anche un’interessante retroscena: “E’ vero, il Barça mi ha proposto un contratto a vita, ma sono stato io a dire di no. Il motivo? Non voglio un contratto che mi possa legare, costringere. Io voglio star bene per rendere al meglio e giocare e continuare a lottare per gli obiettivi. Può essere per tutta la vita ma non per merito del contratto. Però sì, qui resterei per tutta la vita”, ha chiuso Messi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona