Messi, ritorno amaro in Nazionale: la Pulce va ko, salterà la prossima gara

Non poteva esserci ritorno più amaro per Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona torna a vestire la maglia della Seleccion quasi 8 mesi dopo la delusione mondiale, ma l’Argentina viene battuta 3-1 dal Venezuela. Non solo: la Pulce, durante la gara del Wanda Metropolitano, ha accusato un problema fisico che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro il Marocco.

#ParteMédico

– Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

– Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

Foto: Sports Illustrated