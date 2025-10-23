Messi rinnova, Lewandowski non ha fretta e ascolta le sirene

23/10/2025 | 18:50:09

La classe non ha età, al punto che si può andare avanti senza limiti. Cristiano Ronaldo è un caso emblematico, il rinnovo annunciato (e ufficializzato) di Messi a Miami l’ulteriore conferma che si può andare avanti senza mettere paletti. Un altro in scadenza e corteggiatissimo è Robert Lewandowski che anche a Barcellona, a 37 anni compiuti lo scorso agosto, sta dimostrando che la classe è intatta e proprio per questo i corteggiatori non mancano. Lewandowski non ha ancora preso decisioni sul futuro, il suo agente è stato a Barcellona ma almeno fin qui senza approfondire discorsi legati al rinnovo. L’attaccante ascolterà le sirene che arriveranno da qualsiasi campionato europeo, ma anche da MLS e Arabia: non c’è fretta, soprattutto gli estimatori si metteranno in fila.

Foto: X Barcellona.