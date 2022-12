Messi, record anche su Instagram: la foto in cui alza la Coppa del Mondo è diventata il post con più like di sempre

Lionel Messi non smette di registrare record neanche sui social. Il fenomeno dell’Argentina, non appena ha avuto qualche momento a disposizione finiti i festeggiamenti dopo la partita con la Francia, ha caricato su Instagram il post dove alza la Coppa del Mondo. In poche ore la foto ha ricevuto un sacco di like e, adesso, è il post con più cuori di sempre su Instagram con 56 e passa milioni di “Mi Piace”, superando l’immagine di un uovo, fermo a quota 55 milioni, pubblicata anni fa con lo scopo di ottenere più like possibili.

Foto: Instagram Messi