Il PSG ritroverà Lionel Messi in campo nella partita di domani contro l’Angers, stando però a quanto riportato da Le Parisien, l’argentino non riceverà ulteriori tributi al Parco dei Principi. Il club infatti ha stabilito che l’accoglienza riservatagli nei giorni scorsi dai compagni può bastare, nessuna celebrazione speciale dunque per l’ex Barcellona.

Foto: profilo Facebook Messi