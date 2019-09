Messi re della Scala: “Che emozione poter dividere questa gioia con mio figlio”. E quel voto a CR7…

Leo Messi si aggiudica il premio The Best FIFA Men’s Player. L’argentino del Barcellona è stato eletto così il miglior giocatore dell’ultima stagione, battuto con 46 punti il rivale di sempre Cristiano Ronaldo (36) ma anche il campione d’Europa Virgil Van Dijk (38), difensore del Liverpool. Durante la premiazione alla Scala di Milano, lo stesso Messi ha parlato così: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. La verità è che penso che i premi individuali sono una cosa secondaria, prima viene il collettivo. Però è unico vedere mio figlio qui, è straordinario poter dividere questa gioia con lui, una grande emozione”. Una curiosità: Messi ha votato per lo storico “nemico” Cristiano Ronaldo come seconda preferenza; il 1° voto della Pulce è andato a Sadio Mané, la terza scelta invece Frenkie De Jong,

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1176247651895062534

Foto: Twitter @iF2is