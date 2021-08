Messi-PSG, Lukaku-Chelsea: strade indirizzate. Ecco come

I temi infuocati del calciomercato estivo.: strade indirizzate, ecco come. Messi ha rotto ieri con il Barcellona, una notizia anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia. E ora firmerà per il Paris Saint-Germain, un biennale da circa 40 milioni a stagione. In Francia parlano già di presentazione sotto la Torre Eiffel, dopo i colloqui finali con il papà della Pulce per definire gli ultimi dettagli. Ulteriore conferma che il Chelsea mai si è mosso concretamente per Messi, prima e unica scelta Romelu Lukaku, una pista che si è accesa a sorpresa il 27 luglio scorso quando vi anticipammo l’irruzione a sorpresa dei Blues. Che l’Inter non voglia contropartite tecniche dal Chelsea è chiaro da giorni. Si ragiona sulla base di 110-115 milioni, l’Inter chiede bonus per scavalcare quota 120. La partita è qui, non durerà molto perché Lukaku non ha mezza intenzione di rimangiarsi la parola data al Chelsea. E i Blues hanno voglia di regalare un attaccante di grande livello a Tuchel.