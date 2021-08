Messi-PSG è fatta. Atteso a Parigi oggi pomeriggio, domani la conferenza stampa

Messi al PSG è fatta. Il quotidiano transalpino, L‘Équipe, non ha dubbi: oggi è il giorno dell’arrivo a Parigi di Lionel Messi. Il suo aereo dovrebbe arrivare nella capitale francese oggi pomeriggio, dove comincerà la nuova avventura al Paris Saint-Germain. Possibile visita medica già in giornata e successiva firma sul contratto: biennale più opzione per il terzo. Prevista una conferenza stampa per domani, mercoledì 11 agosto al Parc des Princes.

Lionel Messi est tombé d'accord avec le PSG. Son avion est attendu dans les prochaines heures dans la capitale > https://t.co/XMEFIBZSa1 pic.twitter.com/gITvTa7uD3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

Foto: Twitter Barcellona