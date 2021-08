Messi-PSG, accordi totali raggiunti! L’annuncio della famiglia Al Thani su Twitter

Leo Messi e il PSG, accordi totali raggiunti. Lo scrive sul proprio account ufficiale Twitter Khalifah bin Hamad Al Thani, fratello dell’emiro del Qatar e membro della famiglia proprietaria del club di cui è presidente Nasser Al Khelaifi.

“Le trattative sono ufficialmente concluse. Più tardi l’annuncio”, le parole del post.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021