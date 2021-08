Messi: “Provo tanta tristezza, ho fatto tutto il possibile per restare”

Leo Messi continua la sua conferenza, sottolineando ancora una volta che lui sarebbe voluto rimanere al Barcellona ma che, per motivi legati ai debiti del club, questo non è stato possibile:

“Laporta l’aveva detto, era tutto a posto, ma poi per un motivo della Liga, non si poteva fare, tutto è stato fatto. Provo molta tristezza, perché sto lasciando il club che amo. Non me l’aspettavo, sono sempre stato sincero e ho detto la verità. L’anno scorso volevo andarmene, quest’anno no. Ecco perché la tristezza. La realtà è che quando le elezioni sono finite sono andato a pranzare con il presidente e abbiamo parlato ed ero convinto che avremmo continuato senza nessun problema da risolverlo. Poi è successo quello che è successo. Non so davvero come funziona tutto questo, so che non era possibile a causa delle norme de La Liga legate al debito del club. Non ho niente da dire a Tebas, l’ho incontrato un paio di volte e ho avuto un saluto cordiale. C’è sempre stata sincerità da parte mia, non ho mai ingannato le persone, posso dirvi che da parte mia ho fatto tutto il possibile. Volevo rimanere“.

Foto: Mundo Deportivo