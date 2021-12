Messi Pallone d’Oro? Immeritato per i giornali francesi: “Un gol in 600 minuti di Ligue 1”

Il Pallone d’Oro assegnato a Lionel Messi (il settimo in carriera per l’argentino) ha fatto storcere il naso a molti, non è d’accordo nemmeno L’Equipe: “Isolato, sulla scia di quanto mostrato nelle ultime settimane, Messi dà l’impressione di giocare sempre sullo stesso ritmo: troppo lento”. E così, conclude il celebre quotidiano sportivo francese, “rimane una constatazione sorprendente: dopo 600′ di Ligue 1, Messi ha segnato solo un gol”.

Dopo lo 0-0 contro i Nizza di ieri, pesanti anche le critiche da parte di Le Parisien, “ha offerto una prestazione indegna del suo Pallone d’oro. Deludente in un ruolo da falso nove”.

Foto: Twitter PSG