Messi: “Pallone d’Oro conquistato grazie alla vittoria della Coppa America. Ho voglia di raggiungere nuovi obiettivi con il PSG”

Lionel Messi ha commentato la vittoria del settimo Pallone d’oro: “Quando ho vinto questo premio le altre volte pensavo che mi mancasse qualcosa e stavolta sono riuscito a raggiungere il sogno che desideravo, dopo tante delusioni, è arrivato il trofeo che avrei sempre voluto. La Coppa America mi ha portato a vincere il premio e lo condivido con tutti i miei compagni perché fanno parte di questo trofeo insieme agli altri dei club. È speciale perché sono qui con i miei figli e mia moglie oltre alla mia famiglia. È la prima volta che lo vinco in questa nuova società e voglio davvero dire che è un onore aver lottato con Lewandowski. Avrebbe meritato il premio perché l’anno scorso lo avrebbe vinto senza dubbio. France Football dovrebbe riconoscerti questo premio e spero che possa risarcirti con un Pallone d’Oro perché l’anno scorso saresti stato il giusto vincitore e penso che tu dovresti avere questo premio a casa. È un momento fantastico ma il premio più bello l’ho vinto a giugno. Fin dal primo giorno che ho giocato in Nazionale sognavo di vincere per il mio paese e la mia gente. Voglio dedicare questo premio specialmente a loro per quello che abbiamo vissuto in Coppa America. Non sapevo che sarebbe venuto qui Luis Suarez, è spettacolare che ci sia anche lui. Forse è il premio più speciale di tutti. Piangere? mi sta succedendo spesso. Nessuno penso avrebbe potuto immaginare la vittoria di 7 premi come questo. L’ottavo? A dire il vero non avrei mai pensato a una cosa del genere. Ho voglia di affrontare questa nuova fase al PSG e ho tanta voglia di raggiungere nuovi obiettivi, mi sono ambientato molto bene”.

FOTO: Twitter France Football