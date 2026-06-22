Messi: “Orgoglioso del record e della vittoria. Peccato per il rigore”

22/06/2026 | 22:50:37

Leo Messi, stella argentina, ha parlato ai canali della FIFA dopo la vittoria e la doppietta contro l’Austria.

Le sue parole: “La verità è che sono felicissimo, soprattutto per la vittoria, è stato un trionfo importantissimo, molto duro e sudato. Ci dà tranquillità per il futuro; questo è il Mondiale, sono tutte partite molto equilibrate e molto intense. Siamo contenti per aver conquistato sei punti e la qualificazione”.

Sul record di Klose superato: “La verità è che è fantastico come sia andata. Oggi ho avuto il rigore con cui avrei potuto sbloccarmi prima, ma se avessi segnato il rigore forse non sarebbero arrivati gli altri due gol. Non si sa mai, ma sono felice per il risultato, la prestazione e il lavoro della squadra”.

Foto: Instagram Messi