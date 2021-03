Messi, nuovo record: è il giocatore con più presenze nella storia del Barcellona

Nuovo record per Leo Messi con la maglia del Barcellona. L’attaccante argentino raggiunge quota 768 presenze con la maglia dei blaugrana, nel match di campionato tra Real Sociedad e Barcellona, diventando così il giocatore con più gettoni in assoluto nella storia dei catalani. Messi ha scalzato dal primo posto una vera leggenda dei catalani: Xavi ‘fermo’ a 767.

Inutile ricordare altri record dell’argentino, come detenga il record di capocannoniere del Barça, con 661 gol, in, come detto, 768 presenze.

Messi ha conquistato 10 volte la Liga, 8 volte la Supercoppa spagnola, 6 volte la Coppa del Re, 4 volte la Champions League, 3 volte il Mondiale per club e 3 volte la Supercoppa europea.

Il Barça lo ha celebrato sui social con un post che lo ritrae in varie fasi della carriera, con la scritta “768 games”.

