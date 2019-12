Messi, numeri da urlo: 50 gol in un anno solare per la nona volta in carriera

Leo Messi non si ferma più. Il fenomeno argentino del Barcellona continua a inanellare record e numeri da urlo: nella vittoria contro l’Alaves, la Pulce ha realizzato un gol importantissimo, tagliando per la nona volta nella sua carriera il prestigioso traguardo delle 50 reti nell’anno solare tra club e Nazionale (in un totale di 58 presenze). Statistiche da leggenda per Leo Messi, che scrive un’altra importante pagina del calcio mondiale.

Leo #Messi has scored at least 5️⃣0️⃣ goals (club & country) in 9 of the last 10 calendar years! 2010 6️⃣0️⃣

2011 5️⃣9️⃣

2012 9️⃣1️⃣ 🤯

2013 4️⃣5️⃣

2014 5️⃣8️⃣

2015 5️⃣2️⃣

2016 5️⃣9️⃣

2017 5️⃣4️⃣

2018 5️⃣1️⃣

2019 5️⃣0️⃣ 🐐 pic.twitter.com/2bMEslMEro — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2019

Foto: Twitter ufficiale Barcellona