Lo struggente discorso d’addio di Messi: “Non sarei voluto andar via e di certo non in questo modo”

Struggente il discorso di addio al Barcellona di Messi. Dopo tanti anni, la pulce lascia il club che lo ha lanciato tra le stelle del firmamento e con la quale ha vinto di tutto.

Queste le sue parole:

“Fino alla fine stavo cercando di capire cosa avrei detto, ma non so… ero bloccato. È molto difficile per me, dopo tanti anni, fare tutta la mia vita qui. Non ero pronto per questo. L’anno scorso ero convinto di voler partire, ma quest’anno no, ero convinto, io e la mia famiglia, che avremmo continuato, era quello che volevamo, rimanere a casa. Abbiamo messo il nostro interesse personale al di sopra di tutto, per essere a casa, e per goderci la nostra vita a Barcellona, a livello sportivo e personale, il che è stato meraviglioso. Ma oggi devo dire addio. Sono passati molti anni, sono arrivato quando ero molto piccolo, dopo 21 anni me ne vado con mia moglie e 3 piccoli catalano-argentini, non posso essere più orgoglioso di quello che ho fatto e vissuto in questa città. Dopo qualche anno fuori torneremo, questa è la nostra casa, l’ho promesso ai miei figli. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, i miei ex compagni di squadra, tutte le persone del club, tutte le persone che non si vedono nel club, sono cresciuto con i valori di questo club, ho sempre cercato di essere umile, rispettoso, e l’ho fatto. Spero che questo sia ciò che la gente ricorderà di me, oltre a ciò che ho potuto dare al club. Sono successe delle cose molto belle e anche alcune cose brutte, ma mi hanno fatto crescere e diventare quello che sono oggi. Ho sempre dato tutto per questa maglia, questo club, dal primo all’ultimo giorno, lascio soddisfatto di quello che ho fatto. Grazie alle persone per il loro affetto, avrei voluto andarmene in un altro modo, non avevo mai pensato di andarmene. Mi sarebbe piaciuto andarmene in modo diverso, non avevo mai pensato di andarmene, non in questo modo comunque, mi sarebbe piaciuto andarmene con la gente, un’ultima ovazione del pubblico, mi sono mancati molto i tifosi, avere la nostra gente vicino a noi, festeggiare un gol con noi, me ne vado senza averli visti. Ma comunque, è così che è andata, voglio ringraziare tutti per tutti questi anni, quello che la gente mi ha dato, è sempre stato enorme. L’amore, il riconoscimento, nella buona e nella cattiva sorte, spero di poter tornare, in qualsiasi modo io possa, per contribuire a qualcosa affinché questo club continui ad essere il migliore del mondo. Probabilmente sto dimenticando un sacco di cose, ma questo è tutto quello che posso dire”.

Foto: Twitter Barcellona