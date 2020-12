Messi: “Neymar torna al Barça? E come lo paghiamo, non ci sono soldi”

Nella lunga intervista rilasciata a La Sexta, Leo Messi ha parlato anche di Neymar e del suo possibile ritorno a Barcellona: “Sarà difficile portare giocatori perché la società bisogno di soldi e non ci sono soldi in questo momento di crisi. Ci sono molti giocatori importanti per competere ancora per tutto e ci sono quei giocatori che devi pagare molto. Credo che Neymar sia molto costoso. E come si paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente, se davvero vorrà prendere Neymar. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene. Neymar vuole giocare con me? Parliamo di tanto in tanto anche con Suarez non tutti i giorni ma spesso. Manteniamo il rapporto. Con Luis quasi ogni giorno”.

Foto: Twitter Barcellona