Messi, nessuna lesione: i Mondiali sono ancora possibili
26/05/2026 | 11:13:50
Leo Messi vede i Mondiali. La partecipazione al sesto mondiale non dovrebbe essere a rischio per Lionel Messi. L’argentino, costretto a uscire per un infortunio domenica contro il Philadelphia Union, ha riportato una “lesione da sovraccarico associata ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro”, ha fatto sapere l’Inter di Miami. Dunque la partecipazione ai campionati del mondo resta nel mirino.
foto X Inter miami