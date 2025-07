Messi, nessun addio imminente: vuole vincere la MLS e restare all’Inter Miami

02/07/2025 | 14:31:58

Nelle ultime ore, un’indiscrezione lanciata da ESPN Argentina ha riacceso i riflettori sul futuro di Lionel Messi, suggerendo che il fuoriclasse argentino starebbe valutando l’idea di lasciare l’Inter Miami prima del Mondiale 2026, per prepararsi in un campionato più competitivo rispetto alla MLS. La notizia ha fatto il giro degli Stati Uniti, al punto da spingere la Major League Soccer a intervenire pubblicamente. Mahonry Mendoza, direttore della comunicazione della MLS, ha chiarito: “Messi ha un contratto valido fino alla fine della stagione 2025. Solo al termine si valuterà insieme all’Inter Miami la possibilità di prolungare per un ulteriore anno. Jorge Mas (co-proprietario del club) si è detto fiducioso sulla permanenza del giocatore, che sarà anche presente all’inaugurazione del nuovo stadio, il Miami Freedom Park, prevista per marzo 2026”. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l’intenzione di Messi sarebbe proprio quella di restare a Miami, dove ha obiettivi ben chiari: vincere la MLS, partecipare al lancio del nuovo stadio e arrivare in forma al suo ultimo Mondiale con l’Albiceleste.

Foto: Instagram Inter Miami