Messi: “Mi piace vincere e ottenere sempre più titoli. L’ultima Copa del Rey è stata speciale per il club”

Lionel Messi, nel corso della lunga intervista rilasciata al quotidiano argentino Diario Olé, si è soffermato anche sul momento del Barcellona. “Ogni volta che gareggio, lo faccio per vincere e cerco di raggiungere tutti gli obiettivi. Ottenere titoli è una mia ossessione. La verità è che l’ultima Copa del Rey è stata speciale anche per il momento in cui eravamo, il club viene da un paio di anni in cui non ci stavamo divertendo a causa di scarsi risultati e trofei non vinti. Perché il nostro è uno spogliatoio molto giovane, con tanta gente nuova, e questa Copa del Rey è stata una svolta molto importante. E oltre a questo, personalmente mi piace vincere e ottenere sempre titoli. E più vinco, meglio è”.

Sui ragazzi delle giovanili blaugrana: “E’ bello vedere così tanti ragazzi che escono dalla cantera, che provano lo stesse emozioni che ho provato io. So cosa significa uscire da lì, io ho sentito lo stesso. E’ normare per loro scattare la foto con il più veterano, per me ogni volta è un bel momento”.

FOTO: Twitter Liga