Messi mette a segno il primo gol in campionato nel trionfo del PSG. Contro il Nantes finisce 3-1

Terza vittoria consecutiva in campionato per il PSG. Nel successo per 3-1 sul Nantes, arriva finalmente la firma anche di Leo Messi. L’argentino, dopo i gol in Champions League, ha messo a segno il suo primo gol in campionato con la maglia del club francese. I parigini soffrono con l’uomo in meno per l’espulsione di Keylor Navas. Vantaggio iniziale di Mbappé, pareggio Nantes a un quarto d’ora dalla fine con Kolo Muani. Nei dieci minuti finali prima un’autorete di Appiah e poi la Pulga regalano i tre punti a Pochettino.

Foto: Twitter PSG