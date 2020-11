Messi, l’omaggio a Maradona può costargli 3000 euro di multa

Potrebbe costare una multa di 3000 euro a Leo Messi, l’esultanza con l’Osasuna, con dedica a Maradona.

Il fuoriclasse del Barcellona, dopo una rete contro l’Osasuna, ha infatti sfilato la sua maglia per mostrare la vecchia casacca indossata da Diego al Newell’s Old Boys, squadra argentina in cui Messi è cresciuto e nella quale Maradona ha militato da calciatore. Peccato che questo bellissimo gesto sia andato contro lo sponsor tecnico del Barcellona, Nike. Messi ha infatti mostrato la maglia del Newell’s che, all’epoca, era targata Adidas, senza però oscurare il marchio. Di conseguenza, per questa leggerezza, Messi dovrebbe pagare – secondo quanto riportato dal Daily Mail – circa 3000 euro di multa.

Certamente nulla di clamoroso per le casse dell’argentino che guadagna fior di milioni, ma è stato un gesto che gli costerà caro.

Foto: Twitter Barcellona