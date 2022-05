Messi: “L’Italia è campione d’Europa. Se si fosse qualificata per il Mondiale sarebbe stata la favorita”

Nel corso dell’intervista rilasciata a TYC Sport, Leo Messi ha anche parlato della sfida tra Italia e Argentina in programma mercoledì a Wembley: “L’Italia è campione d’Europa, se si fosse qualificata per la Coppa del Mondo sarebbe stata la favorita. È stata abbastanza sfortunata a essere eliminata, ma avrebbe potuto qualificarsi prima nel girone, quando ha avuto la possibilità di vincere la partita decisiva prima di andare al ripescaggio e non è riuscita a farlo e poi è restata senza Mondiale. Sicuramente sarebbe stata uno dei candidati: se fosse stata presente nel sorteggio, nessuno avrebbe voluto affrontare l’Italia, quindi per noi è un bel banco di prova, per continuare a crescere, continuare a migliorare e continuare a raggiungere nel migliore dei modi il nostro obiettivo, che è la prima partita del Mondiale”.

FOTO: Twitter Argentina