Messi: “Le lacrime finali sono state una liberazione, i Mondiali sono così”

08/07/2026 | 00:00:20

Messi ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell’Argentina contro l’Egitto: “È stato emozionante riuscire a ribaltare il risultato. Abbiamo sofferto molto, ma questo è il Mondiale. Tutte le partite sono uguali. Tutto è molto equilibrato. Sono molto contento. Come dico sempre, questo gruppo non molla mai e ci prova fino alla fine. Siamo stati fortunati a segnare il gol di Cuti all’inizio, avevamo ancora tempo e siamo riusciti a ribaltare la situazione nei 90 minuti. Quello che questo gruppo ha fatto oggi è stato incredibile. Sono molto felice, molto contento che la gente possa continuare a divertirsi. Spero che continuiamo così. Le lacrime finali? La verità è che è stato un momento di liberazione, una liberazione per tutti noi. Provavo una rabbia intensa per il rigore che avevo sbagliato e per il modo in cui l’avevo calciato. Sentivo di aver deluso la squadra in quel momento così importante”.

foto x argentina