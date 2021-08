Messi lascia il Barcellona, secondo Mundo Deportivo ha influito il mancato acquisto di Romero

“Il mancato acquisto di Cristian Romero da parte del Barcellona è stato una delle cause della rottura tra Lionel Messi e il Barcellona”. Lo scrive l’autorevole testata catalana de Mundo Deportivo, secondo la quale Messi avrebbe chiesto fortemente al club blaugrana l’innesto del difensore argentino dell’Atalanta, che a breve verrà ufficializzato dal Tottenham.

Nel pomeriggio Gianluigi Longari per Sportitalia aveva anticipato che la situazione legata al rinnovo di Messi era più che in bilico, anticipazione poi confermata in serata dal comunicato ufficiale del club catalano.