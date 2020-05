Messi: “La sosta può aver fatto bene al Barça, non è possibile vincere la Champions se…”

Leo Messi ritiene che il Barcellona potrebbe avere maggiori possibilità di vincere la Champions League rispetto a prima della pausa provocata dal Coronavirus nel calcio, a condizione che la competizione possa ricominciare. Queste le parole dell’argentino rilasciate al quotidiano catalano Sport: “Forse questa sosta può avvantaggiarci, ma vediamo se possono iniziare le competizioni e poi fugheremo i nostri dubbi. Verificheremo il livello che abbiamo o che possiamo arrivare ad avere quando iniziamo. Credo che Setien abbia frainteso ciò che ho detto o forse gli hanno spiegato male cosa intendevo. Quello che ho detto è che giocando come avevamo giocato le ultime partite prima dello stop, era evidente che avremmo potuto vincere la Champions. Non ho mai dubitato del modello di gioco che abbiamo e non ho dubbi che si possa vincere tutto, ma non giocando in quel modo. Ora, ciascuno ha la propria opinione e tutte sono rispettabili. La mia si basa sull’esperienza, ho avuto la fortuna di giocare ogni anno la Champions e so che non è possibile vincerla se avessimo continuato a giocare come prima dello stop”, ha chiuso Messi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona