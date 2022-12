Messi invitato a lasciare le sue impronte al Maracanà

Lionel Messi è stato invitato dalla Sovraintendenza allo sport di Rio de Janeiro a realizzare le impronte dei suoi piedi, che poi andranno nella Hall Of Fame dello stadio Maracanà, dove vinse la Coppa America. E’ la seconda volta che Lionel Messi viene invitato a lasciare le sue impronte per l’Hall of Fame del Maracanà, la prima risale alla vittoria per 1-0 contro il Brasile proprio nello stadio in questione, nel 2021, quando l’Argentina vinse la Coppa America contro i padroni di casa. Magari, dopo la vittoria del Mondiale, questa volta accetterà la proposta.

Foto: Instagram Messi