Messi inventa, Rakitic segna: il Barça supera l’Athletic e vola a +3 sul Real

Il Barcellona soffre ma alla fine batte l’Athletic Bilbao. La squadra di Quique Setien si impone di misura al Camp Nou al termine di una gara combattuta per tutto l’arco dei novanta minuti. A decidere la sfida è un gol al 71′ di Ivan Rakitic dopo una grande giocata di Leo Messi. Con questa vittoria il Barcellona si stacca di nuovo dal Real Madrid (+3), in attesa che i blancos scendano in campo domani contro il Maiorca in casa.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona