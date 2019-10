Messi: “Inter squadra ostica, avevamo bisogno della vittoria. Ma ora dobbiamo migliorare”

Una vittoria casalinga maturata in rimonta, contro una bella Inter che per un’ora ha dimostrato di potersela giocare – eccome – al Camp Nou. Poi due lampi di Luis Suarez hanno lanciato il Barcellona e steso i nerazzurri, calati fisicamente nella seconda metà della ripresa. E dopo la gara ha parlato Leo Messi, queste le sue considerazioni in mixed zone: “L’Inter è una squadra ostica, lo sapevamo. Avevamo bisogno di questa vittoria, in casa, in Champions League. Ora non ci resta che migliorare. L’inizio è sempre difficile, ma lo è per tutte le big a causa della preseason. Tanti viaggi, pochi allenamenti: non abbiamo una buona base. E’ difficile non essere lenti e pesanti, ma so che è necessario giocare quelle partite amichevoli perché lo fanno tutti”, ha chiuso Messi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona