Messi sui social: “Me ne vado ma non è un addio, lunga vita al Barça!”

Dopo l’emozionante conferenza stampa di oggi, Lionel Messi ha voluto salutare il popolo blaugrana anche sui social network. La Pulga, infatti, ha pubblicato un lungo messaggio tramite il suo account di Instagram. Ecco il post:

“Mi sarebbe piaciuto partire in un altro modo, anche se suppongo che un addio non possa mai essere qualcosa di carino… mi sarebbe piaciuto continuare qui, ho fatto tutto con quell’obiettivo e alla fine non è successo. Ho solo parole di ringraziamento per tutti coloro che mi hanno accompagnato in tanti anni al club. E per i nostri tifosi, che mi hanno dato tutto il loro amore e che ho cercato di restituirglielo dando tutto anche per questa maglia. Me ne vado ma non è un addio, ci vediamo più tardi. Lunga vita al Barça!!!”.

Foto: Instagram Messi