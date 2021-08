Messi: indetta per domani una conferenza stampa presso il Camp Nou

Indetta da Lionel Messi una conferenza stampa per domani, domenica 8 agosto alle ore 12.00, tre giorni dopo la notizia riguardante la sua partenza dal Barcellona. L’attaccante 34enne, libero da contratto e vicino al PSG, non ha parla pubblicamente da giovedì, quando il Barça ha rinunciato a prolungare il contratto della sua stella, citando le regole del Salary cup della Liga.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Barcellona:

“Domenica 8 agosto alle 12.00 CEST, Lionel Messi parlerà ai media nell’Auditori 1899.

Giovedì 5 agosto è stato annunciato che il fuoriclasse argentino non resterà al FC Barcelona, dove ha stabilito i record di presenze, gol e titoli ufficiali del club“.

This Sunday, from 12pm CEST, Leo Messi will appear at a press conference

You can follow it LIVE on https://t.co/A1WiJBXvhL pic.twitter.com/FQot4H5Kct

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2021